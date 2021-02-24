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В Чернигове суд огласил приговор за жестокое избиение школьницы: она хочет подать апелляцию

24 февраля, 18:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Видео избиения Полины Малоштан попало в Сеть

За жестокое избиение школьницы – условный срок. В Чернигове суд огласил приговор пяти девушкам, которые 4 года назад в центре били и издевались над несовершеннолетней.

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Видео избиения Полины Малоштан попало в Сеть. Тогда поднялся скандал. Правоохранители открыли уголовное производство, передали дело в суд. Рассматривали более трех лет.

Видео: Сегодня

Обидчицы получили от одного до трех лет условно. Полина и ее родные недовольны приговором. После той драки Полине пришлось долго лечиться.

Теперь девушка собирается подавать апелляцию. Хочет для обвиняемых более жесткого наказания.

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Ранее мы писали, что под Одессой подростки избили девочку и сняли издевательства на видео.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о противодействии буллингу (травле). В документе указано, что за любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность – это штраф в размере 850-1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

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суд Чернигов избивали апелляция условно Черниговская область

Источник: Сегодня

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