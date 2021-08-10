Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Чернігівській області виявили штам "Дельта": скільки людей захворіло

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
10 серпня, 14:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Випадки інфікування COVID-штамом "Дельта" були підтверджені в лабораторії в Києві
У Чернігівській області підтвердили штам "Дельта"
У Чернігівській області підтвердили штам "Дельта" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Чернігівській області зафіксували 10 випадків зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Реклама

Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці в Facebook.

"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії Києва про виявлені 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", – написав він.

Читайте також:

В "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україну. Для кого обов'язкова самоізоляція

Реклама

Він додав, що під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС обговорили план дій.

"Зараз ситуація під контролем. Утім, це чергове нагадування про те, що розслаблятися рано", – підкреслив глава області і закликав жителів дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та вакцинуватися.

Звідки взялася "Дельта"

  • Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок у назвах вірусів.
  • Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", для південноафриканського – "Бета", а для індійського – "Дельта".
  • Штам спочатку поширювався у самій Індії, а потім перекинувся на інші країни.
  • "Дельта", зокрема, призвів до серйозної ковідної кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – в Києві помер один з госпіталізованих.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
У тренді
Підсумки
Lifestyle
Гроші
Спорт
Пряма трансляція
погода
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
курс валюти
курс біткоіна
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
COVID-19
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Баста дав уже другий за це літо концерт в Одесі
Бути в курсі
Грета Тунберг на обкладинці Vogue
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти