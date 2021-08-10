У Чернігівській області виявили штам "Дельта": скільки людей захворіло

Випадки інфікування COVID-штамом "Дельта" були підтверджені в лабораторії в Києві

У Чернігівській області підтвердили штам "Дельта" / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Чернігівській області зафіксували 10 випадків зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

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Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці в Facebook.

"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії Києва про виявлені 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", – написав він.

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Він додав, що під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС обговорили план дій.

"Зараз ситуація під контролем. Утім, це чергове нагадування про те, що розслаблятися рано", – підкреслив глава області і закликав жителів дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та вакцинуватися.

Звідки взялася "Дельта"

Штам коронавірусу "Дельта" вперше виявили восени минулого року в Індії. Саме тому його довгий час називали індійським, поки Всесвітня організація охорони здоров'я не вирішила відмовитися від географічних прив'язок у назвах вірусів.

Для позначення британського варіанту коронавірусу обрали назву "Альфа", для південноафриканського – "Бета", а для індійського – "Дельта".

Штам спочатку поширювався у самій Індії, а потім перекинувся на інші країни.

"Дельта", зокрема, призвів до серйозної ковідної кризи в Росії, де останнім часом фіксують все нові рекорди захворюваності. За останніми підрахунками, близько 66% нових випадків інфікування припадає саме на цей штам.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється територією України.

Ми також писали, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу "Дельта" – в Києві помер один з госпіталізованих.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: