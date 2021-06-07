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Не ремонтували 50 років. У Чернігівській області закінчують ремонт важливої траси – фото

7 червня, 10:32

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дорога, яку ремонтують – найкоротший вихід із центральної України в країни Балтії

У Чернігівській області завершується ремонт на одному з об'єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" – дорозі Р-67 Ніжин – Прилуки – Пирятин.

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Про це повідомила Чернігівська ОДА.

Загальна протяжність ремонтованої ділянки – 75 км. Роботи такого масштабу тут відбуваються вперше за 50 років. Ремонт почали ще в 2020 році. Тоді провели основні роботи з покриттям на ділянці від Прилук до Ніжина протяжністю близько 50 км.

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Другий етап у цьому році – оновлення об'їзної Ніжина. Також встановлять енергозберігаюче освітлення і відеокамери в населених пунктах. Окремий пункт проєкту – оновлення семи мостових переходів.

"Дорога не тільки з’єднує північний, центральний та південно-східний регіони України, а й є найкоротшим виходом з центральної України до країн Балтії. Ми бачимо, що ремонт проводиться з підсиленим вирівнюванням, а товщина нового покриття проїзної частини становить близько 40 см, що дозволить витримувати великовагове транспортне навантаження", – заявила керівниця області Анна Коваленко.

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За її словами, підрядник гарантує якість робіт і готовий у майбутньому за власні кошти усувати всі пошкодження дорожнього полотна.

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Крім того, через кілька місяців поблизу Талалаївки Ніжинського району має запрацювати WIM-майданчик для зважування вантажівок у русі. Вартість установки комплексу – близько 17 мільйонів гривень. Подібний комплекс вже функціонує на трасі М-01 біля Кіптів.

Нагадаємо, "Автомагістраль-Південь" завершує "Велике будівництво" на "катастрофічній" трасі Р-33 в Одеській області.

Крім того, ми писали, що на Донбасі за два роки відремонтують більше доріг, ніж за попередні 10 років.

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