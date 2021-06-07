Не ремонтировали 50 лет. В Черниговской области заканчивают ремонт важной трассы – фото

В Черниговской области завершается ремонт на одном из объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – дороге Р-67 Нежин – Прилуки – Пирятин.

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Об этом сообщила Черниговская ОГА.

Общая протяженность ремонтируемого участка – 75 км. Работы такого масштаба здесь происходят впервые за 50 лет. Ремонт начали еще в 2020 году. Тогда провели основные работы с покрытием на участке от Прилук до Нежина протяженностью около 50 км.

Как проходит ремонт дорог. Фото: Черниговская ОГА

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Второй этап в этом году – обновление объездной Нежина. Также установят энергосберегающее освещение и видеокамеры в населенных пунктах. Отдельный пункт проекта – обновление семи мостовых переходов.

"Дорога не только соединяет северный, центральный и юго-восточный регионы Украины, но и является кратчайшим выходом из центральной Украины в страны Балтии. Мы видим, что ремонт проводится с усиленным выравниванием, а толщина нового покрытия проезжей части составляет около 40 см, что позволит выдерживать тяжеловесные транспортные нагрузки", - заявила руководительница области Анна Коваленко.

Как проходит ремонт дорог. Фото: Черниговская ОГА В тренде "Бессмертные поляки в составе ВСУ". Боевик "ДНР" выдал очередной фейк об Украине (видео)

По ее словам, подрядчик гарантирует качество работ и готов в будущем за собственные средства устранять все повреждения дорожного полотна.

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Кроме того, через несколько месяцев вблизи Талалаевки Нежинского района должна заработать WIM-площадка для взвешивания грузовиков в движении. Стоимость установки комплекса – около 17 миллионов гривен. Подобный комплекс уже функционирует на трассе М-01 возле Киптей.

Напомним, "Автомагистраль-Юг" завершает "Большую стройку" на "катастрофической" трассе Р-33 в Одесской области.

Кроме того, мы писали, что на Донбассе за два года отремонтируют больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.

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