Наразі проводиться перевірка, за результатами якої будуть вжиті відповідні заходи

У ЦНАП видали довідку, де зазначено, що Сімферополь – російське місто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області скандал із ЦНАПом – він видав довідку місцевому жителю, що народився в Сімферополі Російської Федерації.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Гучний скандал спалахнув на Херсонщині. За даними місцевої поліції, з'явилася інформація про те, що один із місцевих ЦНАПів (Центр надання адмінпослуг) у документі позначив Сімферополь як російське місто.

"З'явилася інформація про те, що ЦНАП видав доньці громадянина 1961 року довідку про те, що останній народився в Сімферополі Російської Федерації", – повідомив спікер поліції Херсонської області Віталій Байдаров.

За даними поліції, зараз проводиться перевірка, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.

Що сказали в поліції?

"Наразі зазначену інформацію зареєстровано в Журнал єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області за номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення", – заявили в поліції.

Реклама

Що відомо про ситуацію?

Чиновники Олешківської територіальної громади вважають Крим російським. Про це повідомила Аліна Дідик. За її словами, у виданій її батькові довідці про реєстрацію місця проживання особи у графі "дата та місце народження" написано: "Російська Федерація".

"Я звepтаюсь до сeкpeтаpя, стаpости та соціального пpацівника в сільpаді, питаю, чи нe здається їм, що щось нe так...На що мeні 4 посадових особи, 4 дepжавних пpацівники в один голос відповідають: "А дe тут помилка? Що нe так? Всe пpавильно, Сімфepополь – цe Pосійська Фeдepація, що ви хочeтe?", – розповіла вона.

Пізніше, за словами Дідика, секретар побігла до інспектора паспортного столу і довідку видали нову. А через деякий час їй дзвонив голова громади Євген Рищук. Але не для того, щоб перепросити.

Реклама

"Мeні тут щойно пан Pищук дзвонив. Дужe шкода, що у мeнe на тeлeфоні нeмає функції запису pозмов. Тeкст був пpиблизно такий: "Нащо ви такий кіпіш підняли чepeз якусь помилку. Вам жe довідку іншу видали, всe випpавили. А мeні ось вжe дзвонять дeкілька годин всі, і один дeпутат від паpтії Поpошeнка дзвонив, взагалі сказав, що він завтpа їдe pозбиpатись з моїм стаpостою...А якщо після вашого pозголосу якісь уpа-патpіоти підуть і спалять хату моєму стаpості, ви думаєтe що цe ноpмально?", – написала Аліна Дідик

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвала це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній Генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Раніше ми писали: