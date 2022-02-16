В ЦПАУ Херсонской области решили, что Симферополь – это Россия

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры

В ЦНАП выдали справку, где указано, что Симферополь – российский город / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области скандал со ЦПАУ – он выдал справку местному жителю, что тот родился в Симферополе Российской Федерации.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Громкий скандал разгорается в Херсонской области. По данным местной полиции, появилась информация о том, что один из местных ЦПАУ (Центр предоставления админуслуг) в документе обозначил Симферополь как российский город.

"Появилась информация о том, что ЦПАУ выдал дочке гражданина 1961 года справку в том, что последний родился в Симферополе Российской Федерации", – сообщил нам спикер полиции Херсонской области Виталий Байдаров.

По данным полиции, сейчас проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Что сказали в полиции?

"В настоящее время указанная информация зарегистрирована в Журнал единого учета Главного управления Национальной полиции в Херсонской области под номером 168. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения", — заявили в полиции.

Что известно о ситуации?

Чиновники Олешковской территориальной общины считают Крым российским. Об этом сообщила Алина Дидык. По ее словам, в выданной ее отцу справке о регистрации места проживания лица в графе "дата и место рождения" написано: "Российская Федерация".

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"Я обращаюсь к секретарю, старосте и социальному работнику в сельсовете, спрашиваю, не кажется ли им, что что-то не так... На что мне 4 должностных лица, 4 государственных работника в один голос отвечают: "А где тут ошибка? Что не так? Все правильно, Симферополь – это Российская Федерация, что вы хотите?", – рассказала она.

Позже, по словам Дидык, секретарь побежала к инспектору паспортного стола и справку выдали новую. А через некоторое время ей звонил глава общины Евгений Рищук. Но, не для того, чтобы извиниться.

"Мне только что господин Рищук звонил. Очень жаль, что у меня на телефоне нет функции записи разговоров. Текст был приблизительно такой: "Зачем вы такой кипиш подняли из-за какой-то ошибки. Вам же справку другую выдали, все исправили. А мне вот уже звонят несколько часов все, и один депутат от партии Порошенко звонил, вообще сказал, что он завтра едет разбираться с моим старостой... А если после вашего разговора какие-то ура-патриоты выйдут и сожгут это ноpмально?", – написала Алина Дидык

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

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