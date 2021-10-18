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У Херсоні через "червону зону" маршрутники відмовляються виходити на рейс – подробиці

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
18 жовтня, 13:02
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Зараз місцева влада намагається збільшити кількість рейсів комунального транспорту
На зупинках утворилися черги / Колаж "Сегодня"
На зупинках утворилися черги / Колаж "Сегодня"

У Херсоні через "червону зони" адаптивного карантину люди скаржаться на транспортний колапс. Маршрутки не виходять на рейси, а на зупинках з самого ранку зібралися величезні черги.

Про це пише сайт Міст.

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Не виїхали на рейс

Люди з 7 ранку стояли на зупинках, щоб дістатися на роботу. Через це скупчилися великі черги. Маршрутники не вийшли на рейси. Все через те, що подорожчав газ, а також через штрафи від поліції за переповнені автобуси.

За словами радника мера Юрія Стельмашенко, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.

"Так як витрати в зв'язку з ціною на газ зросли, а кількість пасажирів обмежена", – розповів Юрій Стельмашенко.

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Він також додав, що зараз йде робота над збільшенням кількість рейсів для комунального транспорту і максимальним випуском комунальних тролейбусів.

Які правила введуть 21 жовтня?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів :

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідку про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, діючий 72 години.

ці правила не стосуватимуться неповнолітніх:

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  • дітям до 18 років не потрібно пред'являти довідки і сертифікати для проїзду;
  • діти від 12 років повинні перебувати в громадських місцях і в транспорті в масках.

Україна увійшла до п'ятірки країн в світі по смертності від коронавируса

Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн в світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

Всього 6745 людина в світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.

Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

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