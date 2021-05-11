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У Херсоні чоловік вигнав з дому дружину з маленькою дочкою, щоб жити з коханкою

11 травня, 16:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Порушник поміняв замки в квартирі і привів туди іншу жінку – зараз його дружині і дитині ніде жити, їх поселили в поліції

/ Фото: Нацполиция

У Херсоні чоловік вигнав з дому свою дружину з шестирічною дочкою, щоб почати жити з іншою жінкою. Постраждала звернулася по допомогу до правоохоронців.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що 32-річна жінка розповіла, що чоловік "робить стосовно неї психологічне та економічне насильство", вигнав її з 6-річною дочкою, привів нову жінку, поміняв замки в квартирі і не пускає їх додому.

Потерпіла з дитиною була змушена ночувати у друзів, однак весь час не могла там залишатися. Їх тимчасово помістили у Кризовий центр для постраждалих від домашнього насильства.

Сам же 33-річний чоловік пояснив, що більше не хоче жити в квартирі з жінкою, а стосовно майна буде вирішувати все в суді. Копи склали на нього протокол за домашнє насильство.

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Жінці ж нададуть юридичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловік півтора року жорстоко бив дружину. Ніхто не переймався хронічним домашнім насильством, поки жінка не зважилася "винести сміття з хати".

Також ми писали, що в Україні хочуть посилити покарання за домашнє насильство.

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