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В Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей

11 мая, 16:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушитель поменял замки в доме и привел туда другую женщину – сейчас его жене и ребенку негде жить, их приютили в полиции

/ Фото: Нацполиция

В Херсоне мужчина выгнал из дома свою жену с шестилетней дочерью, чтобы начать жить с другой женщиной. Пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что 32-летняя женщина рассказала, что мужчина "делает в отношении нее психологическое и экономическое насилие", выгнал ее с 6-летней дочерью, привел новую женщину, сменил замки в квартире и не пускает их домой.

Потерпевшая с ребенком была вынуждена ночевать у друзей, однако все время не могла там оставаться. Их временно поместили в Кризисный центр для пострадавших от домашнего насилия.

Сам же 33-летний мужчина объяснил, что больше не хочет жить в квартире с женщиной, а в отношении имущества, то будет решать все в суде. Копы составили на него протокол за домашнее насилие.

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Фото: newsroom.kh.ua, truexanews
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Женщине же окажут юридическую и психологическую помощь.

Напомним, в Кременчуге муж полтора года жестоко избивал супругу. Никто не озаботился хроническим домашним насилием, пока женщина не решилась "вынести сор из избы".

Также мы писали, что в Украине хотят ужесточить наказание за домашнее насилие.

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