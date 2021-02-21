У Херсоні організували "вакцина-тур" у Москву: подробиці скандалу

В Україні заборонили російську вакцину, але ділки вирішили возити українців в Москву на вакцинацію

Незважаючи на те, що у Росії вмирають від своєї ж вакцини, у Херсоні якась організація влаштувала "вакцинальні тури" у Москву бажаючим отримати щеплення "Супутником V". СБУ вже відреагувала.

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Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко.

За його словами, жителям Херсонської області пропонували поїздки у Москву для вакцинації забороненим в Україні російським препаратом "Супутник"

"Певні ділки розмістили інформацію в херсонських ЗМІ про набір груп та організацію подорожі з метою вакцинації від COVID-19 до Москви", – написав Йосипенко.

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Депутат негайно поінформував про це керівництво СБУ у Херсонській області.

"Хочу подякувати за оперативність роботи нашій спецслужбі – в короткий час незаконну діяльність зупинено, всі оголошення зняті" , – додав він.

Раніше і міністр охорони здоров'я, і президент України неодноразово заявляли, що російської вакцини від коронавірусу в Україні не буде. У свою чергу сайт "Сьогодні" розбирався, що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженням. Немає підтвердження, що вакцина зупиняє передачу вірусу – дослідники проігнорували COVID-19 у окремих піддослідних.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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