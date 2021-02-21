Русский
$ 27,85
33,65
  1. Новини в регіонах
  2. Інші регіони

У Херсоні організували "вакцина-тур" у Москву: подробиці скандалу

21 лютого, 16:05

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні заборонили російську вакцину, але ділки вирішили возити українців в Москву на вакцинацію

Незважаючи на те, що у Росії вмирають від своєї ж вакцини, у Херсоні якась організація влаштувала "вакцинальні тури" у Москву бажаючим отримати щеплення "Супутником V". СБУ вже відреагувала.

Реклама

Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко.

За його словами, жителям Херсонської області пропонували поїздки у Москву для вакцинації забороненим в Україні російським препаратом "Супутник"

"Певні ділки розмістили інформацію в херсонських ЗМІ про набір груп та організацію подорожі з метою вакцинації від COVID-19 до Москви", – написав Йосипенко.

В тренді
У Черкасах п'яні порушники побили патрульних
Реклама

Депутат негайно поінформував про це керівництво СБУ у Херсонській області.

"Хочу подякувати за оперативність роботи нашій спецслужбі – в короткий час незаконну діяльність зупинено, всі оголошення зняті" , – додав він.

Раніше і міністр охорони здоров'я, і президент України неодноразово заявляли, що російської вакцини від коронавірусу в Україні не буде. У свою чергу сайт "Сьогодні" розбирався, що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженням. Немає підтвердження, що вакцина зупиняє передачу вірусу – дослідники проігнорували COVID-19 у окремих піддослідних.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не один, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Херсон вакцинація вакцина Супутник V

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смертельний челендж продовжився в Умані: госпіталізовані дві восьмикласниці
Смертельний челендж продовжився в Умані: госпіталізовані дві восьмикласниціІнші регіони
Мама дівчинки, відео якої
Мама дівчинки, відео якої "підірвало" інтернет: "Це непросто – стати відомою за одну ніч"Україна
Отруєння таблетками в Умані: школярки пояснили свій вчинок
Отруєння таблетками в Умані: школярки пояснили свій вчинокІнші регіони
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпера
Стало відомо ім’я десантника, який загинув під Горлівкою від кулі снайпераУкраїна
У Житомирській області підлітка везли до швидкої у візку з кіньми (фото)
У Житомирській області підлітка везли до швидкої у візку з кіньми (фото)Інші регіони
Спіймали за ноги, коли вистрибував з вікна: у Кременчуці копи врятували життя чоловікові
Спіймали за ноги, коли вистрибував з вікна: у Кременчуці копи врятували життя чоловіковіІнші регіони

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти