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В Херсоне организовали "вакцина-тур" в Москву: подробности скандала

21 февраля, 16:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине запретили российскую вакцину, так дельцы решили возить украинцев в Москву на вакцинацию

Несмотря на то, что в России умирают от своей же вакцины, в Херсоне некая организация устроила "вакцинальные туры" в Москву желающим получить прививку "Спутником V". СБУ уже отреагировала.

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Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского облсовета Игорь Йосыпенко.

По его словам, жителям Херсонской области предлагали поездки в Москву для вакцинации запрещенным в Украине российским препаратом "Спутник"

"Определенные дельцы разместили информацию в херсонских СМИ о наборе групп и организации путешествия с целью вакцинации от COVID-19 в Москву", – написал Йосыпенко.

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Депутат немедленно проинформировал об этом руководство СБУ в Херсонской области.

"Хочу поблагодарить за оперативность работы нашу спецслужбу – в короткое время незаконная деятельность остановлена, все объявления сняты", – добавил он.

Ранее и министр здравоохранения, и президент Украины неоднократно заявляли, что российской вакцины от коронавируса в Украине не будет. В свою очередь сайт "Сегодня" разбирался, что не так с российской вакциной Sputnik V и ее исследованием. Нет подтверждения, что вакцина останавливает передачу вируса – исследователи проигнорировали COVID-19 у отдельных подопытных.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Россия Херсон вакцинация вакцина Спутник V

Источник: Сегодня

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