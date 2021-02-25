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У Херсонській області почалася вакцинація (фото)

25 лютого, 13:37

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Регіон отримав першу партію вакцини від COVID-19

У Херсонську область сьогодні, 25 лютого, доставили перші 11 600 доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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Як повідомили в пресслужбі ОДА, в області стартує вакцинація.

В першу чергу провакцинують медиків з мобільних бригад по імунізації. Надалі щеплення від коронавірусу отримають медики, що працюють в лікарнях з хворими на COVID-19, а також працівники і жителі інтернатів та інших спеціалізованих установ по догляду за літніми людьми в області.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу - першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.

Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як себе почувають перші вакциновані в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Херсон вакцинація коронавірус Херсонська область Covishield
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