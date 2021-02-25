В Херсонской области началась вакцинация (фото)

В Херсонскую область сегодня, 25 февраля, доставили первые 11 600 доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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Как сообщили в пресс-службе ОГА, в области стартует вакцинация.

В первую очередь провакцинируют медиков с мобильных бригад по иммунизации. В дальнейшем прививки от коронавируса получат медики, работающие в больницах с больными COVID-19, а также работники и жители интернатов и других специализированных учреждений по уходу за пожилыми людьми в области.

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Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Также напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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