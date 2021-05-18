У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)

/ Фото: Нацполиция
У Херсонській області викрили так званий реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних. Підозрюється, що пацієнти, які туди приходили, потрапляли в трудове рабство.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що в незаконному центрі у Генічеському районі на момент приходу копів перебувало близько 30 пацієнтів. Під час обшуків знайшли телефони, паспорти, документи і чорнові записи.
/ Фото: СБУ
Поліція вже почала кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми.
Сайт "Херсон Week" з посиланням на місцеве управління СБУ пише, що організатор схеми – місцевий пастор у церкві, він тримав у рабстві близько сотні людей. Його спільник – колега з Криму.
Згідно з цими даними, священнослужителі заманювали алко- і наркозалежних нібито на курс лікування і реабілітації. Однак замість допомоги на них чекала пастка. Серед усіх пацієнтів до 80 людей – жителі інших регіонів України, в тому числі і Криму.
У трудовому рабстві постраждалих змушували працювати по господарству і на будівництві. Глава церкви мав у місті свою майстерню меблів, де також працювали реабілітанти. Гроші за незаконну роботу злочинці привласнювали.
Нагадаємо, на Львівщині та Прикарпатті кілька десятків людей тримали в неволі.
Крім того, у Харківській області пенсіонер змушував бездомних працювати на себе.