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У Херсонській області пастор тримав у рабстві сто людей (фото)

18 травня, 15:05

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Організатор обіцяв допомогти своїм "пацієнтам", а коли ті приходили на лікування, опинялися у пастці

/ Фото: Нацполиция

У Херсонській області викрили так званий реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних. Підозрюється, що пацієнти, які туди приходили, потрапляли в трудове рабство.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що в незаконному центрі у Генічеському районі на момент приходу копів перебувало близько 30 пацієнтів. Під час обшуків знайшли телефони, паспорти, документи і чорнові записи.

/ Фото: СБУ

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Поліція вже почала кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми.

Сайт "Херсон Week" з посиланням на місцеве управління СБУ пише, що організатор схеми – місцевий пастор у церкві, він тримав у рабстві близько сотні людей. Його спільник – колега з Криму.

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Згідно з цими даними, священнослужителі заманювали алко- і наркозалежних нібито на курс лікування і реабілітації. Однак замість допомоги на них чекала пастка. Серед усіх пацієнтів до 80 людей – жителі інших регіонів України, в тому числі і Криму.

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У трудовому рабстві постраждалих змушували працювати по господарству і на будівництві. Глава церкви мав у місті свою майстерню меблів, де також працювали реабілітанти. Гроші за незаконну роботу злочинці привласнювали.

Нагадаємо, на Львівщині та Прикарпатті кілька десятків людей тримали в неволі.

Крім того, у Харківській області пенсіонер змушував бездомних працювати на себе.

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