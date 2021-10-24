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У Херсонській області в моторошній ДТП загинули чотири людини. За кермом був підліток (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 жовтня, 15:27
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У Бериславському районі авто розбилося на шаленій швидкості – позашляховик перетворився на купу металу
У Херсонській області в аварії загинули троє пасажирів і водій
У Херсонській області в аварії загинули троє пасажирів і водій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області позашляховик на великій швидкості влетів у дерево. У результаті загинули чотири людини, в тому числі 15-річний водій і троє молодих пасажирів.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Як сталася ДТП

Аварія трапилася у ніч на 24 жовтня на дорозі між селами Давидів Брід і Мала Олександрівка Бериславського району. Volkswagen Touareg на шаленій швидкості врізався у дерево.

У ДТП загинули чотири людини, у тому числі двоє дітей 2006 року народження. При цьому ще двоє 17-річних дітей госпіталізували. Медики діагностували у них травми різного ступеня тяжкості.

Фото: Нацполіція

Хто був за кермом?

За попередніми даними поліції, за кермом позашляховика був 15-річний хлопець, житель селища Велика Олександрівка. У відомстві зазначили, що юнак загинув.

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"У салоні автомобіля знаходилися односельці водія віком 15 і 20 років, а також 21-річний житель с. Нова Калуга, які разом з водієм загинули на місці ДТП", – додали поліцейські.

За фактом ДТП копи почали виробництво по ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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