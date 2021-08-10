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На Херсонщині жителі села перекрили трасу на Миколаїв. Авто стоять в заторах (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 13:07
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Люди протестують через те, що школу в їхньому селі хочуть закрити. Перекривати дорогу планують не один день
Люди безперервно ходять по перехідному переходу і не дають авто проїхати. Колаж "Сьогодні"
Люди безперервно ходять по перехідному переходу і не дають авто проїхати. Колаж "Сьогодні"

У вівторок, 10 серпня, жителі села Таврійське Херсонської області перекрили трасу Миколаїв – Херсон. Люди протестують проти закриття школи.

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Про це повідомляє "НикВести".

Учасники акції безперервно ходять пішохідним переходом, таким чином блокуючи рух авто по трасі. При цьому машини періодично пропускають. Очевидці кажуть, що стояли в заторі близько 10 хвилин, після чого змогли проїхати.

На місці чергують правоохоронці.

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На думку місцевих жителів, у селі не можна закривати школу. Мовляв, результат громадських слухань сфальсифікований, а рішення Білозерської селищної ради – незаконне.

Протестуючі взяли з собою плакати. Фото з соцмереж

Як пише "Херсон.net", люди мають намір перекривати трасу кожні п'ять днів. Зокрема, акції протесту проходитимуть 10, 15, 20, 25, 30 серпня з 08:00 до 22:00.

Вже не перша акція протесту

Як повідомляла кореспондент "Сьогодні", ще в липні місцеві жителі протестували в сільраді. Чиновники кажуть, що утримувати школу економічно невигідно і не можуть витрачати практично весь бюджет на освіту.

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