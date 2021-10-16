У Хмельницькому маршрутка зіткнулася з легковиком. Потерпілий застряг у купі металу (фото, відео)

У Хмельницькому увечері 16 жовтня маршрутне таксі зіткнулося з легковиком. Унаслідок ДТП постраждала одна людина.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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Аварія сталася на вулиці Трудовій. У ДТП потрапили автомобілі Mercedes-Benz Sprinter і ВАЗ.
На місце приїхали правоохоронці, медики швидкої допомоги і рятувальники.
Унаслідок зіткнення постраждав водій легковика.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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