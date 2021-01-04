У Хмельницькій області гасили пожежу в жіночому монастирі: фото і відео

У Хмельницькій області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського. Стовп диму в Полонському районі було видно за кілька кілометрів.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Як дізналися журналісти, загоряння сталося у дерев'яній господарській будівлі. Там жили три черниці.
Вогонь швидко охопив сотні квадратних метрів. І міг перекинутися на сусідні споруди, де розташовані келії і головний храм. Гасили полум'я кілька бригад рятувальників з сусідніх сіл.
Пожежу загасили за все за годину. Попередньо, будинок спалахнув через несправне пічне опалення. Люди не постраждали.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області горіла церква Андрія Первозванного. Рятувальники гасили пожежу в храмі близько шести годин.
Крім того, у Донецькій області загорілася церква Петра і Павла в місті Лиман. Унікальне дерев'яна будівля була побудована 172 роки тому.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк