На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото)

Мікроавтобус перевозив переселенців із Дніпра в напрямку Тернополя, але до місця призначення так і не доїхав – копи з'ясовують причину ДТП

У Хмельницькій області в ДТП загинуло семеро людей / Фото: Колаж: Сьогодні

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, сім людей загинули, ще дев'ять постраждали.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

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Аварія сталася близько 6:00 16 березня на трасі "Кропивницький – Знам'янка" поблизу села Лозова. Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку Тернополя.

Фото Нацполіції

"Відбулося лобове зіткнення. Водій автобуса поки що не зміг нічого пояснити, він у стресовому стані. Не виключено, що водій мікроавтобуса міг заснути, після чого і сталася аварія. На ділянці дороги, де сталася ДТП – хороше покриття. Особи загиблих встановлюються", – повідомила "Сьогодні" речник поліції Хмельницької області Інна Глега.

Унаслідок ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. Ще дев'ять людей госпіталізовані до лікарні у Волочиську.

Фото Нацполіції

Не перша ДТП із переселенцями

На півночі Італії перекинувся автобус із 50 евакуйованими українцями. Аварія сталася на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе. За попередніми даними, унаслідок аварії загинула одна жінка. Інші пасажири не постраждали.

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А на Черкащині в ДТП потрапили евакуйовані українці, що прямували із Запоріжжя. 29-річній жінці та 7-річному хлопчику надали допомогу на місці. До лікарні доправили 33-річну жінку, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку, а також 3-річного хлопчика з травмою голови.