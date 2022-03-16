На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото)

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, сім людей загинули, ще дев'ять постраждали.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
Аварія сталася близько 6:00 16 березня на трасі "Кропивницький – Знам'янка" поблизу села Лозова. Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку Тернополя.
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"Відбулося лобове зіткнення. Водій автобуса поки що не зміг нічого пояснити, він у стресовому стані. Не виключено, що водій мікроавтобуса міг заснути, після чого і сталася аварія. На ділянці дороги, де сталася ДТП – хороше покриття. Особи загиблих встановлюються", – повідомила "Сьогодні" речник поліції Хмельницької області Інна Глега.
Унаслідок ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. Ще дев'ять людей госпіталізовані до лікарні у Волочиську.
Не перша ДТП із переселенцями
На півночі Італії перекинувся автобус із 50 евакуйованими українцями. Аварія сталася на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе. За попередніми даними, унаслідок аварії загинула одна жінка. Інші пасажири не постраждали.
А на Черкащині в ДТП потрапили евакуйовані українці, що прямували із Запоріжжя. 29-річній жінці та 7-річному хлопчику надали допомогу на місці. До лікарні доправили 33-річну жінку, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку, а також 3-річного хлопчика з травмою голови.