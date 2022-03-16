Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 11:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Мікроавтобус перевозив переселенців із Дніпра в напрямку Тернополя, але до місця призначення так і не доїхав – копи з'ясовують причину ДТП
У Хмельницькій області в ДТП загинуло семеро людей
У Хмельницькій області в ДТП загинуло семеро людей / Фото: Колаж: Сьогодні

На Хмельниччині в ДТП потрапив мікроавтобус із переселенцями, сім людей загинули, ще дев'ять постраждали.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Реклама

Аварія сталася близько 6:00 16 березня на трасі "Кропивницький – Знам'янка" поблизу села Лозова. Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного мешканця Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку Тернополя.

Фото Нацполіції

"Відбулося лобове зіткнення. Водій автобуса поки що не зміг нічого пояснити, він у стресовому стані. Не виключено, що водій мікроавтобуса міг заснути, після чого і сталася аварія. На ділянці дороги, де сталася ДТП – хороше покриття. Особи загиблих встановлюються", – повідомила "Сьогодні" речник поліції Хмельницької області Інна Глега.

Унаслідок ДТП водій та шість пасажирів мікроавтобуса загинули на місці. Ще дев'ять людей госпіталізовані до лікарні у Волочиську.

Фото Нацполіції

Не перша ДТП із переселенцями

На півночі Італії перекинувся автобус із 50 евакуйованими українцями. Аварія сталася на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе. За попередніми даними, унаслідок аварії загинула одна жінка. Інші пасажири не постраждали.

Реклама

А на Черкащині в ДТП потрапили евакуйовані українці, що прямували із Запоріжжя. 29-річній жінці та 7-річному хлопчику надали допомогу на місці. До лікарні доправили 33-річну жінку, попередньо, із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку, а також 3-річного хлопчика з травмою голови.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Перша медична допомога
Допоможи!
Мер говорить
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Фінанс-дайджест
Більше новин
Рупори Кремля
Путіністи 🤬
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40761.14

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2756.13

Litecoin (LTC)

109.29

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Як знизити рівень тривожності під час війни
Запитай у лікаря

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти