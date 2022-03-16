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В Хмельницкой области в ДТП попал автобус с переселенцами – много жертв (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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16 марта, 11:57
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Микроавтобус перевозил переселенцев из Днепра в направлении Тернополя, но к месту назначения так и не доехал – копы выясняют причину ДТП
В Хмельницкой области в ДТП погибли семь человек
В Хмельницкой области в ДТП погибли семь человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами, семь человек погибли, еще девять пострадали.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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Авария произошла около 6:00 16 марта на трассе "Кропивницкий – Знаменка" вблизи села Лозовая. Столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев из Днепра в направлении Тернополя.

Фото Нацполиции

"Произошло лобовое столкновение. Водитель автобуса пока что не смог ничего пояснить, он в стрессовом состоянии. Не исключено, что водитель микроавтобуса мог заснуть, после чего и произошла авария. На участке дороги, где произошло ДТП – хорошее покрытие. Личности погибших устанавливаются",- сообщила "Сегодня" спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега.

В результате ДТП водитель и шесть пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Еще девять человек госпитализированы в больницу в Волочиске.

Фото Нацполиции

Не первое ДТП с переселенцами

На севере Италии перевернулся автобус с 50 эвакуированными украинцами. Авария произошла на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе. По предварительным данным, в результате аварии погибла одна женщина. Остальные пассажиры не пострадали.

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А в Черкасской области в ДТП попали эвакуированные украинцы, направлявшиеся из Запорожья. 29-летней женщине и 7-летнему мальчику оказали помощь на месте. В больницу доставили 33-летнюю женщину, предварительно, с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, а также 3-летнего мальчика с травмой головы.

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Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

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