На Хмельниччині жінка втратила 32 тис. гривень оформляючи "ковідну тисячу"

Потерпіла потрапила на гачок до аферистів

Жінка заповнила невідому форму в інтернеті за посиланням/Колаж: "Сьогодні"

У Хмельницькій області жінка намагалася отримати виплату за вакцинацію, однак втрапила в аферу. Вона надала шахраям особисту інформацію.

Про це повідомляє Нацполіція Хмельницької області.

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"46-річна шепетівчанка отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію. Потерпіла перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло більше 32 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Правоохоронці розслідують злочин і закликають громадян не реагувати на подібні повідомлення. "Картку "єПідтримка" можна оформити тільки в офіційному додатку вашого банку, який автоматично переводить у додаток "Дія". Усі повідомлення надходять тільки у цих додатках, а не безпосередньо на телефон", — наголосили в поліції.

Аферисти спустошують картки

Клієнтка ПриватБанку розповіла, як шахраї зняли всі кошти з її рахунку та навіть добралися до кредитного ліміту, хоча даних картки жінка нікому не повідомляла.

За словами жінки, у неї склалося враження, що працівники ПриватБанку самі "зливають" дані клієнтів шахраям. Але найбільше колишню клієнтку банку обурює те, що, попри досудове розслідування, яке проводять правоохоронці, банк продовжує нараховувати відсотки.

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"Попри те, що триває досудове розслідування, банк продовжує нараховувати відсотки. Питання до банку: "Шановні, а мої особисті кошти хто поверне?" — йдеться у відгуку.

Співробітники ПриватБанку відреагували на заяву жінки та відповіли, що не мають такої інформації, і звернулися в особисті повідомлення, щоб розв'язати конфліктну ситуацію.

"Дані картки треті особи могли отримати з необережності або більш витонченими методами. Спробуйте згадати, чи не було у когось доступу до вашої картки. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – відповів ПриватБанк.

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