У Тернопільській області дівчину залякали "прокляттям" та вкрали майже 200 тисяч гривень

Незнайомка сказала, що нібито всі цінні речі дівчини під впливом негативу

Досі невідомо, де перебуває крадійка/Колаж: "Сьогодні"

У Тернопільській області, де нещодавно на сміттєзвалищі знайшли тіло чоловіка, розшукують шахрайку. Вона вкрала у 21-річної дівчини понад 170 тисяч гривень, злякавши "смертельним" прокляттям.

Про це повідомляє ГУНП у Тернопільській області.

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Деталі

Потерпіла та зловмисниця зустрілися у Тернополі та разом поїхали на таксі до села Підгайчики, де мешкає жертва аферистки. Дівчина сама привела незнайомку до свого будинку. Шахрайка заявила, що рідним потерпілої начебто загрожує смерть, адже на усі цінні речі сім’ї наклали "прокляття".

Шахрайка зникла

Жертва афери прокинулася лише увечері, хоча гроші зі схованки зникли ще до обіду. Потерпіла майже не пам’ятає деталей спілкування з шахрайкою, а також не може згадати, як вона виглядала.

Дії правоохоронців

Потерпіла звернулася до поліції та заявила, що незнайомка винесла з її помешкання усі заощадження — 170 тис. грн.

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"У ході оперативних заходів поліцейські отримали зображення з камери спостереження, проте обличчя зловмисниці на ньому не видно. Тому правоохоронці звертаються до усіх, хто міг бути свідком тієї події, надати інформацію, яка допомогла б встановити особу лиходійки. Контактний телефон 067 340 1704 або на лінію 102", — зазначили у поліції.

Аферисти спустошують картки

Клієнтка ПриватБанку розповіла, як шахраї зняли всі кошти з її рахунку та навіть добралися до кредитного ліміту, хоча даних картки жінка нікому не повідомляла.

За словами жінки, у неї склалося враження, що працівники ПриватБанку самі "зливають" дані клієнтів шахраям. Але найбільше колишню клієнтку банку обурює те, що, попри досудове розслідування, яке проводять правоохоронці, банк продовжує нараховувати відсотки.

"Попри те, що триває досудове розслідування, банк продовжує нараховувати відсотки. Питання до банку: "Шановні, а мої особисті кошти хто поверне?" — йдеться у відгуку.

Співробітники ПриватБанку відреагували на заяву жінки та відповіли, що не мають такої інформації, і звернулися в особисті повідомлення, щоб розв'язати конфліктну ситуацію.

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"Дані картки треті особи могли отримати з необережності або більш витонченими методами. Спробуйте згадати, чи не було у когось доступу до вашої картки. Банк завжди гарантує збереження ваших коштів, але і ви повинні дбати про безпеку своїх грошей", – відповів ПриватБанк.

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