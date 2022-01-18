У Києві буде сніг та мороз: прогноз погоди на 18 січня

Погода в Києві у вівторок, 18 січня, буде сніжною. У столиці очікується морозна температура. Крім того, прогнозують пориви вітру. Через мороз на дорогах можлива ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у Києві синоптики прогнозують опади у вигляді снігу. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -4 градусів. Це, своєю чергою, нижча температура, ніж днем раніше. Вітер — західний, 7-12 м/с.
Далі по темі
Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.