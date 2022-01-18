В Киеве будет снег и мороз: прогноз погоды на 18 января

Погода в Киеве во вторник, 18 января, будет снежной. В столице ожидается морозная температура. Кроме того, прогнозируют порывы ветра. Из-за мороза на дорогах возможна гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров будут колебаться от -2 до -4 градусов. Это, в свою очередь, ниже температуры, которая была днем ранее. Ветер — западный, 7-12 м/с.
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Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.