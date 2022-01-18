В Киеве будет снег и мороз: прогноз погоды на 18 января

В этот день в столице ветер будет достигать 12 м/с, а также ожидается гололедица.

В этот день в Киеве будет холодно/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 18 января, будет снежной. В столице ожидается морозная температура. Кроме того, прогнозируют порывы ветра. Из-за мороза на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Сегодня в Киеве синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров будут колебаться от -2 до -4 градусов. Это, в свою очередь, ниже температуры, которая была днем ранее. Ветер — западный, 7-12 м/с.

Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица!

Реклама

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: