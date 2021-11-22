У Кіровоградській області від ускладнень COVID-19 померла дитина

У Кіровоградській області після COVID-19 померла 13-річна дівчинка. Вона мала супутнє захворювання.
Про це повідомив Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.
У повідомленні центру зазначили, що відділом епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань вивчається кожен випадок захворюваності серед дітей, а саме:
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- проведення епідрозслідування;
- виявлення контактних осіб;
- проведення всіх епідемічних заходів.
"Вихідними сталася жахлива трагедія в одній сім’ї з м. Кропивницького. Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, що відносилась до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет", – йдеться у повідомленні.
Статистика коронавірусу в Україні
Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 2501 людина;
- летальних наслідків – 326;
- одужали – 10 540 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 340 407 людей;
- одужали – 2 773 490 людей;
- летальних випадків – 81 598.