У Кіровоградській області від ускладнень COVID-19 померла дитина

Ситуація з COVID-захворюваністю серед дітей напружена і нові випадки реєструються щодня

У дівчинки був цукровий діабет / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кіровоградській області після COVID-19 померла 13-річна дівчинка. Вона мала супутнє захворювання.

Про це повідомив Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

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У повідомленні центру зазначили, що відділом епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань вивчається кожен випадок захворюваності серед дітей, а саме:

проведення епідрозслідування;

виявлення контактних осіб;

проведення всіх епідемічних заходів.

"Вихідними сталася жахлива трагедія в одній сім’ї з м. Кропивницького. Від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби померла 13-річна дівчинка, що відносилась до групи ризику та мала супутнє хронічне захворювання: цукровий діабет", – йдеться у повідомленні.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

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Також минулої доби:

госпіталізовано – 2501 людина;

летальних наслідків – 326;

одужали – 10 540 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 340 407 людей;

одужали – 2 773 490 людей;

летальних випадків – 81 598.

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