У Кременчуці почалося будівництво нового моста через Дніпро (фото)

Новий міст матиме загальнонаціональне значення, адже в радіусі 500 км немає іншої переправи в хорошому стані

На лівому березі Дніпра в Кременчуці стартувало випробування паль майбутнього моста. Це один з мегапроєктів програми Володимира Зеленського "Велике будівництво",

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Про це повідомляють в "Укравтодорі".

Новий міст побудують за три роки, щоб вирішити транспортні проблеми найбільшого промислового вузла Полтавщини. Зараз річку можна перетнути лише через Крюківський міст. Він побудований майже 150 років тому – і зараз він уже в передаварійному стані.

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"Міст забезпечує сполучення як автомобільного, так і залізничного транспорту: Крюківським мостом проходять дороги державного значення М-22 Полтава – Олександрія, Н-08 Бориспіль – Маріуполь та залізнична гілка", - розповідає глава агентства Олександр Кубрак.

Найближчі до Кременчука автомобільні мости, що відповідають умовам сучасного руху, знаходяться в радіусі 500 км.

"Власне тому, як і Запорізькі мости, міст у Кременчуці має не лише регіональне, але й загальнонаціональне значення. Наше завдання – завершити проєкт за три роки", – зазначив Кубрак.

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Зводити новий міст буде турецька компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş, яка виграла тендер на умовах design&build. Компанія буде розробляти проєкт і займатися будівництвом. Міст матиме чотири смуги руху і довжину понад 3 км. Старий Крюківський міст у перспективі планують зробити повністю залізничним.

Зараз будівельники проводять випробування несучих паль. Їх заганяють на глибину 30 метрів, щоб перевірити здатність витримувати проектні навантаження. Незабаром такі випробування проведуть на правому березі Дніпра.

Нагадаємо, "Велике будівництво" з'єднає Україну з Молдовою, на Дністрі з'явиться новий міст.

Крім того, в Україні відкрили міст, який не ремонтувався 60 років.