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У Кременчуці від COVID-19 померла породілля – що з дитиною

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 14:19
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Дівчина тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень
Дівчині було 23 роки / Колаж "Сьогодні"
Дівчині було 23 роки / Колаж "Сьогодні"

У Кременчуці Полтавської області через COVID-19 померла 23-річна породілля. Вона перебувала у тяжкому стані.

Про це повідомляла Кременчука віце-мер Ольга Усанова, пише Кременчуцька газета.

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Деталі

Дівчина перебувала у лікарні "Правобережна". Там на той момент було 10 вагітних жінок чи породіль із коронавірусом.

23-річна породілля з важким перебігом COVID-19 потрапила до лікарні з двогострим запаленням легень. Хвора тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

Дівчина передчасно народила дитину шляхом кесаревого розтину. Немовля здорове, а маму врятувати не вдалося.

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Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Також минулої доби госпіталізували 2967 людина, а летальних наслідків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 людина.

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