У Кременчуці від COVID-19 померла породілля – що з дитиною

Дівчина тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень

Дівчині було 23 роки / Колаж "Сьогодні"

У Кременчуці Полтавської області через COVID-19 померла 23-річна породілля. Вона перебувала у тяжкому стані.

Про це повідомляла Кременчука віце-мер Ольга Усанова, пише Кременчуцька газета.

Реклама

Деталі

Дівчина перебувала у лікарні "Правобережна". Там на той момент було 10 вагітних жінок чи породіль із коронавірусом.

23-річна породілля з важким перебігом COVID-19 потрапила до лікарні з двогострим запаленням легень. Хвора тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

Дівчина передчасно народила дитину шляхом кесаревого розтину. Немовля здорове, а маму врятувати не вдалося.

Реклама

Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).