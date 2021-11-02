У Кропивницькому підліток упав із 7 поверху недобудови: він у тяжкому стані

У Кропивницькому 13-річний підліток випав з 7 поверху недобудови. Наразі дитина перебуває у лікарні з тяжкими травмами.
Про це повідомляє "ТСН".
Деталі НП
За попередніми даними, підліток грав у недобудові зі своїми друзями. У підсумку він не втримався і зірвався з висоти. Друзі хлопчика злякалися та втекли.
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За кілька годин травмованого сина знайшла матір. На місце прибули медики та правоохоронці.
У якому стані підліток?
Підлітка госпіталізували. Зараз він у тяжкому стані – у нього травма голови та грудної клітки.
За словами медиків, поступово дитині стає краще — вона вже у тямі та розуміє питання лікарів.
Прогнозів лікарі поки що не роблять, але сподіваються – його життя поза загрозою.
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