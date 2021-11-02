В Кропивницком подросток упал с 7 этажа недостроя: он в тяжелом состоянии

Мальчик игрался с друзьями, но в результате те испугались и бросили его

Мальчик упал с высоты. Фото: коллаж «Сегодня»

В Кропивницком 13-летний подросток выпал с 7 этажа недостроя. Сейчас ребенок находится в больнице с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает "ТСН".

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Детали ЧП

По предварительным данным, подросток играл в недострое со своими друзьями. В итоге он не удержался и сорвался с высоты. Друзья мальчика испугались и убежали.

Через несколько часов травмированного сына нашла мать. На место прибыли медики и правоохранители.

В каком состоянии подросток?

Подростка госпитализировали. Сейчас он в тяжелом состоянии – у него травма головы и грудной клетки.

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По словам медиков, постепенно ребенку становится лучше — он уже в сознании и понимает вопросы врачей.

Прогнозов врачи пока не делают, но надеются – его жизнь вне угрозы.

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