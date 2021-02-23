У Кропивницькому затримали декана Льотної академії, який вимагав хабаря від курсантів

За хабарі підозрюваний забезпечував курсантам допуск до польотів

У Кропивницькому Служба безпеки України викрила на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, чиновник налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав незважаючи на успішність і високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював в 11,5 тисячі доларів.

Затримали керівника факультету на робочому місці відразу після отримання першої частини хабаря – 5000 доларів. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

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Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності іншого керівництва вузу до правопорушення.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області колишній ректор допомагав "здавати" іспити студентам-медикам.

Також нагадаємо, у Харкові адвокат пропонував хабар слідчому.

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