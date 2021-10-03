У Маріуполі чоловік зарізав знайомого на очах у дитини

Житель Маріуполя зарізав свого знайомого на очах у власної дев'ятирічної дочки. Після цього чоловік закрився разом з дитиною у під'їзді. Завдяки переговорам дівчинку визволили.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Мого тата зарізали
До 45-річного чоловіка та його дружини прийшов її колишній чоловік. У квартирі були дві дівчинки 12 і 9 років. Чоловіки посварилися, а гість убив господаря на очах своєї дитини. Підозрюваний втік, забравши з собою дочку. Старша дівчинка подзвонила в поліцію.
"Допоможіть, мого тата зарізав знайомий", – сказала дитина.
Розшук втікача
Протягом двох годин нападника знайшли. Поліція оточила будинок, де він був. Чоловік сидів у під'їзді на сходах разом з дочкою і двома пістолетами. Зловмисник був п'яний, погрожував усіх убити. Пізніше переговори з втікачем вів його знайомий, якого чоловік послухав. 48-річного раніше судимого маріупольця затримали.
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