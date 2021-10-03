В Мариуполе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка

После этого мужчина забаррикадировался вместе с девочкой в подъезде

Злоумышленник был пьян / Коллаж "Сегодня"

Житель Мариуполя зарезал своего знакомого на глазах у собственной девятилетней дочери. После этого мужчина закрылся вместе с ребенком в подъезде. Благодаря переговорам девочку вызволили.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Моего папу зарезали

К 45-летнему мужчине и его жене пришел ее бывший муж. В квартире были две девочки 12 и 9 лет. Мужчины поссорились, а гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый убежал, забрав с собой дочь. Старшая девочка позвонила в полицию.

"Помогите, моего папу зарезал знакомый", – сказал ребенок.

Розыск беглеца

В течение двух часов нападавшего нашли. Полиция окружила дом, где он был. Мужчина сидел в подъезде на лестнице вместе с дочерью и двумя пистолетами. Злоумышленник был пьян, угрожал всех убить. Позже переговоры с беглецом вел его знакомый, которого мужчина послушал. 48-летнего ранее судимого мариупольца задержали.

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