В Мариуполе мужчина зарезал знакомого на глазах у ребенка

Житель Мариуполя зарезал своего знакомого на глазах у собственной девятилетней дочери. После этого мужчина закрылся вместе с ребенком в подъезде. Благодаря переговорам девочку вызволили.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Моего папу зарезали
К 45-летнему мужчине и его жене пришел ее бывший муж. В квартире были две девочки 12 и 9 лет. Мужчины поссорились, а гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый убежал, забрав с собой дочь. Старшая девочка позвонила в полицию.
"Помогите, моего папу зарезал знакомый", – сказал ребенок.
Розыск беглеца
В течение двух часов нападавшего нашли. Полиция окружила дом, где он был. Мужчина сидел в подъезде на лестнице вместе с дочерью и двумя пистолетами. Злоумышленник был пьян, угрожал всех убить. Позже переговоры с беглецом вел его знакомый, которого мужчина послушал. 48-летнего ранее судимого мариупольца задержали.
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