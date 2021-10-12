Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Інші регіони

У Маріуполі чоловік жорстоко вбив колишню дружину і намагався втекти

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
12 жовтня, 11:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Між ними відбулася сварка на грунті ревнощів. У вбитої залишилося троє дітей
Чоловік убив ексдружину. Фото: колаж "Сьогодні"
Чоловік убив ексдружину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко розправився з колишньою 29-річною дружиною. До того ж він намагався заплутати слідчих поліції і уникнути покарання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Деталі НП

Вбивство сталося 10 жовтня у Лівобережному районі Маріуполя. Між колишнім подружжям виникла сварка на грунті ревнощів і чоловік завдав жінці шість смертельних ударів ножем у шию.

Криміналісти на місці НП. Фото: поліція Донецької області
Криміналісти на місці НП. Фото: поліція Донецької області

Злочинець намагався уникнути покарання

Зловмисник влаштував безлад у квартирі вбитої, а знаряддя злочину викинув у сміттєвий бак.

Після цього чоловік відвів 7-річного сина колишньої дружини в кафе. У момент вбивства хлопчик грав з друзями у дворі.

Потім злочинець повідомив у поліцію про виявлення тіла жінки. За його словами, двері квартири були відчинені, а на підлозі лежала колишня дружина без ознак життя.

На місці працювала поліція. Фото: поліція Донецької області
На місці працювала поліція. Фото: поліція Донецької області

Зловмисник зізнався у скоєному

Після огляду квартири і показань сусідів все вказувало на причетність до вбивства колишнього чоловіка. Потім злочинець почав плутатися в показаннях і незабаром зізнався у скоєному. Поліцейські вилучили речовий доказ – ніж.

Місце, де вбили жінку. Фото: поліція Донецької області
Місце, де вбили жінку. Фото: поліція Донецької області

Що загрожує вбивці

Чоловіка затримали в порядку 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як розповіли в поліції, убитій було всього 29 років і у неї залишилося троє дітей. Підозрюваний проведе за гратами від 7 до 15 років.

"Тепер 7-річний хлопчик від першого шлюбу залишиться під опікою рідного батька, а двох їхніх спільних дітей 2019 і 2020 року народження виховуватимуть найближчі родичі", – підкреслили правоохоронці.

На місці провели огляд. Фото: поліція Донецької області
На місці провели огляд. Фото: поліція Донецької області

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Обери професію мрії
Зірки-вчителі дадуть онлайн урок для школярів
Дізнатись більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

12 жовтня 1991. В автокатастрофі на 53-му році життя трагічно загинув народний депутат України…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

92 229

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 11 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 198 086
Люди, які отримали мінімум одну дозу
7 609 047
Всього введених доз 13 807 133
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.36

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.5

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати на море у жовтні
ТОП-5 напрямків
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Меган Фокс та Машин Ган Келлі для GQ Style
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти