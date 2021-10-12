В Мариуполе мужчина жестоко убил бывшую жену и пытался сбежать

Между ними произошла ссора на почве ревности. У убитой осталось трое детей

Мужчина убил экс-жену. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе Донецкой области мужчина жестоко расправился с бывшей 29-летней супругой. При этом он пытался запутать следователей полиции и избежать наказания.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Детали ЧП

Убийство произошло 10 октября в Левобережном районе Мариуполя. Между бывшими супругами возникла ссора на почве ревности и мужчина нанес женщине шесть смертельных ударов ножом в шею.

Криминалисты на месте ЧП. Фото: полиция Донецкой области

Преступник пытался избежать наказания

Злоумышленник устроил беспорядок в квартире убитой, а орудие преступления выбросил в мусорный бак.

После этого мужчина отвел 7-летнего сына бывшей жены в кафе. В момент убийства мальчик играл с друзьями во дворе.

Затем преступник сообщил в полицию об обнаружении тела женщины. По его словам, дверь квартиры была открыта, а на полу лежала бывшая жена без признаков жизни.

На месте работала полиция. Фото: полиция Донецкой области

Злоумышленник признался в содеянном

После осмотра квартиры и показаний соседей все указывало на причастность к убийству бывшего мужа. Затем преступник начал путаться в показаниях и вскоре признался в содеянном. Полицейские изъяли вещественное доказательство — нож.

Место, где убили женщину. Фото: полиция Донецкой области

Что грозит убийце

Мужчину задержали в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как рассказали в полиции, убитой было всего 29 лет и у нее осталось трое детей. Подозреваемый проведет за решеткой от 7 до 15 лет.

"Теперь 7-летний мальчик от первого брака останется под опекой родного отца, а двух их общих детей 2019 и 2020 года рождения будут воспитывать ближайшие родственники", — подчеркнули правоохранители.

На месте провели осмотр. Фото: полиция Донецкой области

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