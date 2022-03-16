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У Миколаїв передали 15 тонн гуманітарної допомоги – що привезли

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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16 березня, 08:03
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Українці отримали ліки та продукти в рамках гуманітарної допомоги від трьох країн – вантаж уже доправили до міста
До Миколаєва прибула гуманітарна допомога
До Миколаєва прибула гуманітарна допомога / Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканці Миколаєва, які кілька останніх днів живуть під обстрілами окупантів, отримали гуманітарну допомогу від США, Італії та Німеччини. До міста вже привезли 15 тонн їжі, ліків та шовних матеріалів.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Як зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, гуманітарна допомога складається з таких товарів:

  • дитяче харчування Fondazione Francesca Rava з Італії;
  • консервовані супи від Ukraine-Hilfe Berlin із Німеччини;
  • шовні матеріали та медикаменти від MedGlobal зі США.
Фото: пресцентр ООС

"У час важких випробувань кожен з нас має робити все можливе для нашої спільної перемоги. І зараз надавати допомогу цивільному населенню дуже важливо, адже люди розумітимуть, що їх не залишать у біді і про них завжди пам’ятатимуть", – зазначив Сергій Наєв.

Фото: пресцентр ООС

Доставку допомоги Миколаєву організували у координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Миколаївською обласною військовою адміністрацією.

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