У Миколаїв передали 15 тонн гуманітарної допомоги – що привезли

Мешканці Миколаєва, які кілька останніх днів живуть під обстрілами окупантів, отримали гуманітарну допомогу від США, Італії та Німеччини. До міста вже привезли 15 тонн їжі, ліків та шовних матеріалів.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Як зазначив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, гуманітарна допомога складається з таких товарів:
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- дитяче харчування Fondazione Francesca Rava з Італії;
- консервовані супи від Ukraine-Hilfe Berlin із Німеччини;
- шовні матеріали та медикаменти від MedGlobal зі США.
"У час важких випробувань кожен з нас має робити все можливе для нашої спільної перемоги. І зараз надавати допомогу цивільному населенню дуже важливо, адже люди розумітимуть, що їх не залишать у біді і про них завжди пам’ятатимуть", – зазначив Сергій Наєв.
Доставку допомоги Миколаєву організували у координації з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Миколаївською обласною військовою адміністрацією.
Ситуація у Миколаєві
- Російські окупанти обстрілювали Миколаїв із реактивних систем залпового вогню, горіли житлові будинки. Також вони обстріляли онкологічну лікарню.
- 10 березня у Миколаєві ЗСУ зайняли частину населених пунктів поблизу міста. Проте окупанти обстріляли блокпости, є втрати.
- 11 березня путінські війська палили по місту із реактивних систем залпового вогню, а 12 березня – обстріляли лікарні, інтернат, котельню. За словами голови ОДА, внаслідок ворожих обстрілів загинули 9 людей.
- 14 березня окупанти надіслали SMS із погрозами меру Миколаєва. Вони запропонували міському голові обговорити умови здачі міста. На що він відповів: "Добридень. Ви не підкажете, де зараз знаходиться російський корабель?"