В Николаев передали 15 тонн гуманитарной помощи – что привезли

Жители Николаева, которые несколько последних дней живут под обстрелами оккупантов, получили гуманитарную помощь от США, Италии и Германии. В город уже привезли 15 тонн еды, лекарств и шовных материалов.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Как отметил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, гуманитарная помощь состоит из таких товаров:
Далее по теме
- детское питание Fondazione Francesca Rava из Италии;
- консервированные супы от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии;
- шовные материалы и медикаменты от MedGlobal из США.
"Во время тяжелых испытаний каждый из нас должен делать все возможное для нашей общей победы. И сейчас оказывать помощь гражданскому населению очень важно, ведь люди будут понимать, что их не оставят в беде и о них будут всегда помнить", – отметил Сергей Наев.
Доставку помощи Николаеву организовали в координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Николаевской областной военной администрацией.
Ситуация в Николаеве
- Российские оккупанты обстреливали Николаев из реактивных систем залпового огня, горели жилые дома. Также они обстреляли онкологическую больницу.
- 10 марта в Николаеве ВСУ заняли часть населенных пунктов вблизи города. Однако оккупанты обстреляли блокпосты, есть потери.
- 11 марта путинские войска палили по городу из реактивных систем залпового огня, а 12 марта – обстреляли больницы, интернат, котельную. По словам главы ОГА, в результате вражеских обстрелов погибли 9 человек.
- 14 марта оккупанты прислали SMS с угрозами мэру Николаева. Они предложили городскому голове обсудить условия сдачи города. На что он ответил: "Здравствуйте. Вы не подскажите, где сейчас находится русский корабль?"