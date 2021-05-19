У Миколаєві хлопчик на самокаті потрапив під колеса автомобіля. Що загрожує водієві і в якому стані дитина

Правоохоронці продовжують розслідування ДТП, у якому травмувалася дитина – що відомо на цей момент

У Миколаєві правоохоронці затримали 27-річного водія, який збив 13-річного хлопчика. Дитина на самокаті перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. ЇЇ з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, аварія сталася на перетині вул. Лягіна та пр. Центрального.

Зараз триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове слідство триває.

Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист збив маленьку дитину.

Реклама

Також нагадаємо, у Львівській області легковик двічі переїхав чотирирічну дівчинку.