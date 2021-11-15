У Миколаєві відкриють окремі пункти COVID-вакцинації для дітей: адреса

Загалом у Миколаєві вже вакцинувалися від коронавірусу понад 600 дітей віком

Від коронавірусу вакцинують дітей віком від 12 років / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві відкриють три пункти вакцинації від COVID-19для дітей. Відповідні документи вже подали до МОЗ.

Про це на своїй Facebook-сторінці мер міста Олександр Сенкевич.

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Подробиці

Три пункти вакцинації для дітей у Миколаєві планують відкрити на базі поліклінічних відділень міської дитячої лікарні №2, яка знаходиться на вулиці Рюміна, 5.

Статистика з вакцинації від ковіда у Миколаєві

У Миколаєві щеплення вже отримали 633 дитини (це 2,2% від кількості юних жителів віком від 12 до 18 років).

Вакцинація в Україні

Минулої доби, 14 листопада, ще 97 373 особи вакцинували проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290 людина.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу – 12 228 642 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людина . Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

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