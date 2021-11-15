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В Николаеве откроют отдельные пункты COVID-вакцинации для детей: адрес

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
15 ноября, 17:51
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Всего в Николаеве уже вакцинировались от коронавируса больше 600 детей от 12 лет
От коронавируса вакцинируют детей возрастом от 12 лет / Коллаж "Сегодня"
От коронавируса вакцинируют детей возрастом от 12 лет / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве откроют три пункта вакцинации от COVID-19для детей. Соответствующие документы уже подали в Минздрав.

Об этом на своей Facebook-странице мэр города Александр Сенкевич.

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Подробности

Три пункта вакцинации для детей в Николаеве планируют открыть на базе поликлинических отделений городской детской больницы №, которая находится на улице Рюмина, 5.

Статистика по вакцинации от ковида в Николаеве

В Николаеве прививки уже получили 633 ребенка (это 2,2% от количества юных жителей в возрасте от 12 до 18 лет).

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки, 14 ноября, еще 97 373 человека вакцинировали против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

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