У Миколаєві українські моряки затопили флагман "Гетьман Сагайдачний", щоб його не забрали окупанти (фото)

У Миколаєві затопили фрегат "Гетьман Сагайдачний" – флагман Військово-морських сил України. На вимушений крок українські моряки пішли задля того, щоб судно не забрали окупанти.
Про це повідомив очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмуть у Twitter.
Деталі
"От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ "Гетьман Сагайдачний". Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни", — написав Чмуть.
Відомо, що до затоплення корабель стояв у Миколаєві для ремонту і був небоєздатним.
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" " . . pic.twitter.com/q16otXG7SA— (@TarasChmut) March 3, 2022
Ситуація в Україні 3 березня
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