У Миколаєві українські моряки затопили флагман "Гетьман Сагайдачний", щоб його не забрали окупанти (фото)

Корабель був небоєздатним та підлягав ремонту

Корабель стояв у Миколаєві для ремонту/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Миколаєві затопили фрегат "Гетьман Сагайдачний" – флагман Військово-морських сил України. На вимушений крок українські моряки пішли задля того, щоб судно не забрали окупанти.

Про це повідомив очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмуть у Twitter.

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"От і вирішилася проблема ремонту флагмана ВМСУ "Гетьман Сагайдачний". Хочеться дуже багато всього сказати про наш флот. Але вже після війни", — написав Чмуть.

Відомо, що до затоплення корабель стояв у Миколаєві для ремонту і був небоєздатним.

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.

Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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