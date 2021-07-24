У Миколаївській міськраді влаштували показ мод (відео)

За тим, що відбувається, спостерігав цілий натовп людей, а будівлю мерії відгородили біло-червоною стрічкою

Дівчата дефілювали біля міської ради. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві біля будівлі місцевої мерії 24 липня провели показ мод. Моделі виходили на подіум, демонструючи відверте вбрання.

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Відео опублікувала "Україна Зараз" в Telegram.

Швидше за все, те, що відбувається, – частина "всеукраїнського свята моди і краси South of Ukraine Fashion Days", яке в ці дні проходить у Миколаєві.

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Відзначимо, заявленим місцем проведення була Соборна площа. Фестиваль проходить у Миколаєві вже 13-й раз. Цього року фестиваль проводять без іноземних учасників через пандемію COVID-19.

Раніше ми писали, що в Києві моделі показали стильний одяг для небіжчиків – лежачи в трунах.