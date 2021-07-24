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В Николаевском горсовете устроили показ мод (видео)

24 июля 2021 22:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За происходящим наблюдала целая толпа людей, а здание мэрии отгородили бело-красной лентой

Девушки дефилировали возле городского совета. Фото: коллаж "Сегодня"

Девушки дефилировали возле городского совета. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаеве у здания местной мэрии 24 июля провели показ мод. Модели выходили на подиум, демонстрируя откровенные наряды.

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Видео опубликовала "Украина Сейчас" в Telegram.

Скорее всего, происходящее – часть "всеукраинского праздника моды и красоты South of Ukraine Fashion Days", который в эти дни проходит в Николаеве.

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Отметим, заявленным местом проведения была Соборная площадь. Фестиваль проходит в Николаеве уже в 13-й раз. В этом году фестиваль проводят без иностранных участников из-за пандемии COVID-19.

Ранее мы писали, что в Киеве модели показали стильную одежду для покойников – лежа в гробах.

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