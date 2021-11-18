У Миколаївській області для дітей запровадили комендантську годину: список обмежень

Це пов'язано з тим, щоб убезпечити життя неповнолітніх

На Миколаївщині діти гулятимуть за часом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Первомайській міській територіальній громаді Миколаївської області дітям до 18 років заборонили відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00. Це стосується осінньо-зимового періоду та весняно-літнього після 22:00.

Про це стало відомо на засіданні виконкому Первомайської міської ради.

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Подробиці

Так, рішення обмежує перебування дітей шкільного віку та неповнолітніх студентів без супроводу батьків:

у закладах громадського харчування та у розважальних закладах територіальної громади після 21 години в осінньо-зимовий період (вересень – лютий включно) та після 22 години у весняно-літній період (березень – серпень включно);

в інтернет-кафе, комп’ютерних клубах територіальної громади, читальному залі міської бібліотеки під час навчального процесу протягом навчального року з 8:00 до 14:00 години.

Зазначається, що керівники магазинів, кафе, барів, ресторанів, літніх майданчиків та інших закладів громадського харчування, відповідно до даного рішення, мають право вимагати з 22:00 до 06:00 у відвідувачів документи, що засвідчують особу.

Також у закладах мають бути інформаційні таблички про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів людям, які не досягли 18 років.

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