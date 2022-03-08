На Миколаївщині ЗСУ взяли в полон групу окупантів (відео)

Історії звитяг

Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.

Слава Україні!