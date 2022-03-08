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В Николаевской области ВСУ взяли в плен группу оккупантов (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 18:17
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Российские военные попали в плен в городе Снигиревка
В плен попали около более 10 оккупантов / Коллаж "Сегодня"
В плен попали около более 10 оккупантов / Коллаж "Сегодня"

В Снигиревке Николаевской области украинские военные взяли в плен группу оккупантов.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Повезло им – не удобрили нашу землю!" – написал Антон Геращенко.

Ситуация в Украине 8 марта

  • Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
  • В Киевской области свыше полутора десятков населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
  • В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам города Сумы, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети. В данный момент информация о пострадавших уточняется.
  • В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.
  • Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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