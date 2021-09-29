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У Полтаві дівчина, яка застрелила інструктора в тирі, отримала срок. Після суду вона порізала вени

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 вересня, 18:15
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Суд в Полтаві розглянув справу про вбивство інструктора в тирі – дівчина заявила, що хотіла застрелити себе, а не людей, але їй не повірили
Вероніку Моторіну засудили до 15 років в'язниці
Вероніку Моторіну засудили до 15 років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтаві Вероніку Моторіну, яка застрелила інструктора в тирі, засудили до 15 років в'язниці. На суді дівчина заявила, що скоїла злочин через депресію, у яку її довів хлопець. А після оголошення вироку намагалася вбити себе.

Про це повідомляє сайт poltava.to.

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Засідання пройшло в Жовтневому районному суді Полтави, розгляд справи в суді тривав 1,5 роки. Зараз Вероніці вже 20 років, на момент трагедії їй було 18 років.

Коротко про вбивство

  • Інцидент сталася 7 лютого 2020 року. Моторіна зустрічалася з хлопцем з Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно з ним сварилася через ревнощі.
  • У фатальний день вона пішла в тир. Дівчина була напруженою і тоді і стріляла з автомата АК-47 і пістолета Марголіна.
  • З останнього вона і застрелила інструктора, а також намагалася потрапити в його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов отримав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.

Що розповіла дівчина на суді?

На засіданні Марголіна розповіла, що прийшла в тир для самогубства. До такого стану її нібито довів хлопець.

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"До нього моє життя було нелегким, але я трималася. Його знущання мене просто зламали. Він користувався моїми почуттями й почав дозволяти собі жорстоке поводження зі мною. Хапав мене за волосся, бив телефоном по голові, хапав за горло і викидав із квартири на вулицю посеред ночі. Навіть змусив спати на підлозі в якості покарання. Він мене не випускав із кімнати й забирав телефон", – сказала вона.

Вероніка зазначила, що почала приймати заспокійливе у великих дозах, але їй стало тільки гірше. У тир дівчину пропустили без проблем, тільки попросили паспорт і довідку від нарколога і психіатра. Коли залишилося три патрони, обвинувачена нібито хотіла відійти від інструктора і застрелитися, "намагалася розвернутися, відбулися постріли".

"Я зрозуміла тільки, що інструктор намагався мене зупинити, я злякалася і якось відбулися постріли. Я погано пам’ятаю цей момент, бо була налаштована на інше. Я навіть не бачила, як відбулися постріли. Зайшов директор Костенко, і коли він заговорив до мене, я зрозуміла, що зробила три постріли й в моєму пістолеті немає набоїв, щоби застрелитися, я почала просити у нього патрони", – додала вона.

Рішення суду

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Вислухавши обвинувачену, суд попрямував на нараду. Судді звернули увагу на результати експертизи:

  • на момент злочину Моторіна не страждала психічними захворюваннями;
  • дівчина вистрілила в інструктора 5 разів, навіть якщо перший постріл був випадковим, то інші – ні.

Суд прийшов до висновку, що Моторіна стріляла навмисно і хотіла смерті людини.

Прокуратура просила колегію суддів вибрати для дівчини 12 років позбавлення волі, але вирок виявився ще більш суворим. Її засудили до 15 років в'язниці – у строк зарахували період утримання під вартою з 7 лютого 2020-го.

Після оголошення вироку Вероніка Моторіна заплакала. Дівчина попрощалася зі своїми трьома сестрами, які прийшли на суд її підтримати. Після цього конвой вивів дівчину з судової та посадив у спецавтомобіль.

За даними ЗМІ, по дорозі в СІЗО дівчина вчинила спробу самогубства – отримала лезо від бритви і порізала руки. Її доставили в лікарню.

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