У Полтаві через негоду скасували близько 20 рейсів – список

Деякі маршрути можуть відновити після обіду

Деякі рейси курсують, як і раніше / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 29 грудня, на Полтавщині скасували близько 20 рейсів. Все через негоду.

Про це розповіла керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко "Суспільне".

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Деталі

З центрального автовокзалу у Полтаві 29 грудня не виїхали автобуси за декількома напрямками. Скасовано рейси у напрямку:

Дніпра,

Глобиного,

Кам'янського,

Кривого Рогу,

Кобеляки.

Останній планують відновити по обіді. Щодо решти – поки що не відомо. Це пов'язано з ожеледицею на дорогах і снігопадом.

Рейси у бік Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці курсують, як і раніше.

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Полтавську область замело

Рятувальники діставали зі снігу 2 машини швидкої допомоги, 1 легкову та 14 вантажних автомобілів. Про це повідомляє ДСНС Полтавської області. Загалом у всіх автомобілях було 22 особи.

Негода у Полтавській області. Фото: ДСНС

Негода у Полтавській області. Фото: ДСНС

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Негода в Україні

В Україні вирував потужний циклон. Через нього в країні був штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У більшості міст погіршилася погода, а через це кілька населених пунктів залишилися без тепла.

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