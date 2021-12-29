В Полтаве из-за непогоды отменили около 20 рейсов – список

Сегодня утром, 29 декабря, в Полтавской области отменили около 20 рейсов. Все из-за непогоды.
Об этом рассказала руководительница центрального автовокзала Полтавы Оксана Левенко, пишет "Суспільне".
Детали
С центрального автовокзала в Полтаве 29 декабря не выехали автобусы по нескольким направлениям. Отменены рейсы в направлении:
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- Днепра,
- Глобиного,
- Каменского,
- Кривого Рога,
- Кобелякы.
Последний планируют возобновить после обеда. Относительно остальных – пока не известно. Это связано с гололедицей на дорогах и снегопадом.
Рейсы в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы курсируют по-прежнему.
Полтавскую область замело
Спасатели доставали из снега 2 машины скорой помощи, 1 легковую и 14 грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС Полтавской области. Всего во всех автомобилях было 22 человека.
Непогода в Украине
В Украине бушевал мощный циклон. Из-за него в стране был штормовой ветер, метель и снегопады. В большинстве городов ухудшилась погода, а из-за этого несколько населенных пунктов даже остались без тепла.
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