У Полтавській області бізнесмен "заробив" мільйони на закупівлі медобладнання

Служба безпеки України в Полтавській області задокументувала багатомільйонну угоду при закупівлі за бюджетні кошти медичного обладнання.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. За умовами угоди бізнесмен повинен був поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант незаконно встановив націнку до вартості продукції всупереч державному регулюванню цін, яке діяло в той час. До компетенції посадових осіб Департаменту охорони здоров'я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства.

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За висновком експертизи, зловмисник незаконно отримав з бюджету більше 3,5 мільйонів гривень.

Зараз бізнесменові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області співробітниця банку привласнила мільйон гривень клієнтів.

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