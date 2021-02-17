В Полтавской области бизнесмен "заработал" миллионы на закупках медоборудования

Служба безопасности Украины в Полтавской области задокументировала многомиллионную сделку при закупке за бюджетные средства медицинского оборудования.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации заключил договор с коммерческой структурой. По условиям соглашения бизнесмен должен был поставить медицинское оборудование, в частности, для диагностики кардиозаболеваний.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант незаконно установил наценку к стоимости продукции вопреки государственному регулированию цен, которое действовало в то время. В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства.

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По заключению экспертизы, злоумышленник незаконно получил из бюджета более 3,5 миллионов гривен.

Сейчас бизнесмену сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Ранее мы сообщали, что во Львовской области сотрудница банка присвоила миллион гривен клиентов.

Также напомним, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

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