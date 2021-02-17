Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Полтавской области бизнесмен "заработал" миллионы на закупках медоборудования

17 февраля, 14:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коммерсант незаконно установил наценку

Служба безопасности Украины в Полтавской области задокументировала многомиллионную сделку при закупке за бюджетные средства медицинского оборудования.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации заключил договор с коммерческой структурой. По условиям соглашения бизнесмен должен был поставить медицинское оборудование, в частности, для диагностики кардиозаболеваний.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант незаконно установил наценку к стоимости продукции вопреки государственному регулированию цен, которое действовало в то время. В компетенцию должностных лиц Департамента здравоохранения не входила проверка соблюдения этих норм законодательства.

В тренде
В Черкассах пьяные нарушители избили патрульных
Реклама

По заключению экспертизы, злоумышленник незаконно получил из бюджета более 3,5 миллионов гривен.

Сейчас бизнесмену сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Ранее мы сообщали, что во Львовской области сотрудница банка присвоила миллион гривен клиентов.

Также напомним, в Черкассах директор больницы украла миллионы, выделенные на борьбу с коронавирусом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ поставки растрата бизнесмен Полтавская область присвоение медоборудование
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мама девочки, видео которой
Мама девочки, видео которой "взорвало" интернет: "Это непросто – стать известной за одну ночь"Украина
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пыток
Били стулом и огнетушителем: двух полицейских из Черкасской области уволили из-за пытокДругие регионы
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенок
Никого не было рядом, кричала на всю больницу: в Херсонской области умерли роженица и ребенокДругие регионы
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15
Вторник удивит погодой: снегопады, ледяной дождь и температура от -13 до +15Украина
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпера
Стало известно имя десантника, погибшего под Горловкой от пули снайпераУкраина
Житель Винницы
Житель Винницы "заработал" более миллиона гривен на онлайн-переводахДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять